Akwasi houdt voorlopig zijn mond

„Mijn reactie na het misgelopen interview met de EO is niet goed te praten”, laat hij zaterdag weten op sociale media. „Ik ga bij mezelf te rade hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat mijn rol binnen Omroep ZWART zal zijn. Voorlopig zal ik zwijgen”, besluit hij.

Tijdens het bewuste interview eind december zou Akwasi zo boos zijn geworden dat hij de laptop van de technicus en de presentator afpakte en ervandoor ging. „Je gaat de opname er nu afhalen, anders heb je een probleem met mij”, zou hij hebben gezegd. De rapper was van mening dat er te lang werd doorgevraagd over zijn uitspraken tijdens de Black Lives Matter-betoging op de Dam.

Omdat het programma over een back-up beschikte, is het interview uiteindelijk toch uitgezonden. Eindredacteur Jan Pieter Kos laat op de website van de EO weten dat er lang is nagedacht over de vraag of ze de opname wel of niet moesten uitzenden. „Er zitten veel kanten aan deze zaak waardoor we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Maar het feit dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en ze vervolgens te dwingen materiaal te verwijderen, is voor ons dé kernreden geweest dit gesprek toch uit te zenden.”