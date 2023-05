William Janz: ’Uitkijken dat ik niet oververmoeid raak’

„Ik weet soms niet eens meer in welk land ik aan het optreden ben” zegt William. „Ik heb vooral veel succes in de Spaanstalige landen. Uit alle hoeken en gaten komen er verzoeken binnen bij mijn manager. Wegens privacy kan ik geen namen noemen, maar nog niet zo lang geleden was ik op de verjaardag van een zakenman, midden in de woestijn in Dubai. Stond ik daar te zingen op zijn feestje. Ik werd zelfs met een privévliegtuig heen en weer gevlogen. Blijkbaar vinden ze mij de beste Julio-imitator. Natuurlijk streelt mij dat enorm, maar ik moet ook uitkijken dat ik niet oververmoeid raak door al dat reizen en die verschillende tijdzones.”

Toch hoeven zijn Nederlandse fans niet bang te zijn William kwijt te raken aan het buitenland. „We hebben besloten een tournee in Nederland te gaan doen. We beginnen met twaalf theaters, en mochten die snel uitverkocht zijn, dan gaan we wat speciaals doen. Daar kan ik nu alleen nog niets over zeggen. En ik hoop natuurlijk dat veel mensen de komende zomermaanden gaan genieten van mijn nieuwe single, Milonga.”

Zijn succes kent echter ook een keerzijde. „Ik kan nog maar twee dagen in de week lesgeven. Het is gewoon niet meer te combineren met het zingen.”