’Narcosis’ is volkomen terechte Oscarinzending voor Nederland

Wat: drama

Regie: Martijn de Jong

Met: Thekla Reuten, Fedja van Huêt, Lola van Zoggel

Narcosis is het speelfilmdebuut van regisseur Martijn de Jong die het scenario schreef met partner Laura van Dijk. Hun prachtige rouwverwerkingsdrama laat zien dat iedereen anders omgaat met het verlies van een naaste. Een jaar na Johns dood is Merel (glansrol van Thekla Reuten) nog steeds in ontkenning en zet ze kwaad de mevrouw van de levensverzekeringsmaatschappij buiten de deur. Intussen is Boris (een sterke Sepp Ritsema) begonnen aan riskante duikoefeningen om het lichaam van John naar boven te krijgen. En vanuit de oude telefooncel in de tuin probeert Ronja (fantastisch gespeeld door Lola van Zoggel) elke dag weer haar vader te bellen.

Tussen alle tranen en woede-uitbarstingen door speelt De Jong een vernuftig spel met heden en verleden en waan en werkelijkheid. Met flashbacks en paranormale droomsequenties duikt hij in de hoofden van de achterblijvers waar rouw en verdriet enerzijds en logica en gezond verstand anderzijds om voorrang strijden. Zo is Narcosis - dat drie Gouden Kalveren won – volkomen terecht de Nederlandse inzending voor de komende Oscars.

✭✭✭✭ (4 uit 5)