Oud-actrice over Harvey Weinstein: hij wilde trio in ruil voor rol

De 40-jarige Dawn Dunning zei dat ze Weinstein leerde kennen toen ze in 2004 als serveerster werkte in een nachtclub. Hij zou haar later hebben uitgenodigd om in een hotelkamer te praten over filmprojecten. Daar zou de producent zijn hand onder haar rok hebben gestoken.

„Ik bevroor min of meer en stond op. Hij bood zijn excuses aan en zei dat het niet nog een keer zou gebeuren”, zei de vrouw. Ze zou Weinstein twee weken later weer hebben ontmoet in een hotel om te praten over een filmrol. Toen zou hij hebben aangedrongen op seks met hem en zijn assistente in ruil voor de rol.

Dunning zei dat Weinstein in woede ontstak toen ze vervolgens begon te lachen. Hij zou hebben geschreeuwd: „Je gaat het nooit maken in deze business.” Dunning rende vervolgens de kamer uit. Later verklaarde een andere vrouw, Tarale Wulff, dat Weinstein in haar bijzijn begon te masturberen.

Weinstein, die levenslang kan krijgen, wordt vervolgd voor het vermeende misbruik van twee andere vrouwen, Mimi Haleyi en Jessica Mann. Ook tientallen andere vrouwen beschuldigen Weinstein van misbruik, maar veel beschuldigingen zijn verjaard en kunnen niet meer tot vervolging leiden.

Aanklagers laten andere vermeende slachtoffers, zoals Wulff en Dunning, wel getuigen om hun zaak kracht bij te zetten. Weinstein ontkent dat hij vrouwen tot seks heeft gedwongen. Het zou steeds vrijwillig zijn geweest. Zo vroeg een van de advocaten van Weinstein zich af waarom Dunning zijn cliënt zo kort na de vermeende aanranding weer in een hotel trof.