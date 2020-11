AC/DC houdt heilig geloof in rock

AC/DC, zonder Malcolm Young, maar wel met de rest van de mannen die al weg waren. Ⓒ Foto Sony Music

Een nieuw studioalbum van AC/DC: wie had dat nog verwacht? Malcolm Young overleed in 2017, drummer Phil Rudd stopte al in 2015 en zanger Brian Johnson en bassist Cliff Williams waren met pensioen. Op Power up leven allen voort. Rock is een religie!