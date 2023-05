Broer Paul Walker vernoemt zoon naar overleden acteur

„In november is het tien jaar geleden dat we mijn broer Paul zijn verloren”, vertelt Cody aan de Amerikaanse entertainmentsite. „Het voelde gepast om Paul nu op deze manier te eren.”

Het is al de tweede telg binnen de familie Walker die vernoemd is naar de overleden Hollywood-ster. Ook zijn broer Caleb bracht vijf jaar geleden met de komst van zijn tweede zoon Maverick een eerbetoon aan Paul.

Walker overleed op 40-jarige leeftijd door een auto-ongeluk in Californië. De ster was vooral bekend vanwege zijn prominente rol in de Fast & Furious-films. Het verhaal van het zevende deel werd deels herschreven na zijn dood; zijn personage besluit aan het slot voor een rustiger leven zonder autoraces te kiezen. In het tiende deel, dat nu in de bioscopen draait, is Walker nog kort te zien in een flashback.