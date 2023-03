Premium Het beste van De Telegraaf

Viaplay documentaire Zo groeide Max Verstappen uit van onbezonnen tot evenwichtig racewonder

Door Eline Verburg

Max Verstappen als zestienjarige debutant in de Formule 1 met zijn vader Jos Verstappen. Ⓒ Scanpix Denmark

Of hij een psycholoog raadpleegt om rustig te blijven in zijn hoofd? Het zijn vragen die racewonder Max Verstappen niet graag krijgt. In de nieuwe documentaire Max Verstappen: anatomy of a champion zien we ook de minder vriendelijke trekjes van de jonge tweevoudige F1-wereldkampioen. Voor het publiek maakt het niks uit: alles wat hun held doet is fantastisch.