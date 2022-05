Queen wil minder familieleden op het balkon: deze royals zijn letterlijk uitgezwaaid

Royals

Voormalige prinses van Qatar dood aangetroffen in appartement in Spanje

Kasia Gallanio, een voormalige prinses van Qatar, is dood aangetroffen in haar appartement in het Spaanse Marbella. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de 45-jarige ex-vrouw van een naast familielid van de emir van Qatar zondag is overleden.