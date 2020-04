Temptation-Elke over vreemdgaan Arda: ik ging door een diep dal

In de aflevering van vorige week werd er driemaal op de gong geslagen, om aan te geven dat een van de deelnemers de eerder afgesproken regels van de stellen had verbroken. Naar eigen zeggen voelde Elke dat het haar vriend moest zijn die iets had uitgespookt. „Ik wist meteen: ’t is de mijne. Ik weet niet hoe, vrouwelijke intuïtie, zeker?”

Ze legt in het programma van Gert Verhulst uit dat ze deelnamen aan het programma, omdat het Arda’s idee was om mee te doen. „Ik ben nogal een losbol als ik uitga, en hij wilde me testen.”

Elke vond het moeilijk om de beelden te bekijken waarop te zien was dat haar vriend het bed deelde met een ander. „Het was best heftig om die beelden te zien. Op het moment zelf ging ik niet total loss, maar later in de badkamer wel. Ik had het eventjes helemaal gehad. Want je wil wel een relatietest aangaan, maar ja ... dat is niet echt gelukt.”

Toch kwam de echte klap volgens Elke pas later. „Ik zat er echt helemaal doorheen en ik heb ook met heel zwarte gedachten in m’n hoofd gezeten: ik wilde hier niet meer zijn. Mensen begrijpen niet goed wat de impact is als je daar zit, maar ik kan je zeggen dat ik heel diep heb gezeten.”

Inmiddels gaat het beter met haar. Ze zegt weer gelukkig te zijn. „En ik weet dat er nog heel veel goede jongens zijn.”