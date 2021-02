Dochter Kim Kardashian na ophef uitgenodigd bij Bob Ross Experience

„Mijn dochter en haar beste vriendinnetje hebben les in schilderen met olieverf, waar hun talent en creativiteit wordt aangemoedigd. North heeft ontzettend hard aan haar schilderij gewerkt, ze heeft er een paar weken over gedaan”, reageerde Kim op alle ophef over het eerder gedeelde schilderij van haar dochter.

Haar volgers twijfelden of het schilderij wel echt door het 7-jarig meisje gemaakt was, omdat dezelfde technieken leken te zijn gebruikt als die van Bob Ross. De mensen die de nalatenschap van de beroemde landschapsschilder beheren, hebben het werk inmiddels ook onder ogen gekregen en zijn bijzonder onder de indruk van het schilderij.

In tegenstelling tot de vele volgers van Kim Kardashian gelooft Sarah Strohl van de Bob Ross Experience wél dat North het schilderij zelf heeft gemaakt en ze is blij dat de invloeden van de in 1995 overleden schilder overkomen op de jeugd. Om die reden besloot ze North uit te nodigen voor Bob Ross Experience in Indiana, waar ze naast een rondleiding ook een schildercursus mag volgen.

Bob Ross maakte in het verleden furore op de televisie met zijn serie The Joy of Painting. Het programma werd in meerdere landen uitgezonden, waaronder in Nederland. Momenteel is er een tentoonstelling over de schilder in Museum MORE, in verband met de lockdown is dat museum echter tijdelijk gesloten.