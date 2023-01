Tobey Maguire ziet vijfde keer als Spider-Man wel zitten: ’Ik hou van deze films’

Toen Maguire werd benaderd om in Spider-Man: No Way Home te spelen, twijfelde hij geen moment. „Toen ze me belden, dacht ik: eindelijk!”, zegt Maguire in een interview voor Marvel. „Ik hou van deze films en ik hou van alle verschillende series. Als ze me bellen met de vraag of ik nog een scène zou willen opnemen als Spider-Man dan roep ik meteen ’ja!’ Waarom zou ik dat niet willen?”

In Spider-Man: No Way Home, met Tom Holland in de hoofdrol, was ook Andrew Garfield te zien. Hij speelde de rol van Spider-Man in The Amazing Spider-Man (2012) en The Amazing Spider-Man 2 (2014).