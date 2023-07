Van den Brink en Kockelmann presenteren extra uitzending Op1

Video

Onthuld! Hierom is B&B-Vol liefde-uitzending niet compleet

In aanloop naar een nieuw seizoen van B&B Vol liefde is presentator Art Rooijakkers bij voorgaande B&B-eigenaren langsgegaan. Bert en Denise, uit seizoen 1 en 2, zijn de grote afwezigen in deze ‘Hoe is het nu met’-aflevering. Eva van Riet vertelt aan presentator Karlijn Bernoster waarom deze...