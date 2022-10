Premium Het beste van De Telegraaf

’Heibel om kroon van Camilla maakt koning Charles nerveus’





Op 6 mei 2023 is het eindelijk zover: koning Charles en koningin-gemalin Camilla worden dan officieel gekroond in Westminster Abbey te Londen. Hoewel eerder werd besloten dat Camilla tijdens de ceremonie de kroon met één van ’s werelds grootste diamanten mag dragen, is dat nu verre van zeker. Gefluisterd wordt dat Buckingham Palace sterk heroverweegt of het wel zo verstandig is om Camilla met het sieraad te kronen. In India wordt geroepen dat het kostbare voorwerp van hen ’gestolen’ is, en dus eisen ze het terug. Koning Charles zou niets liever willen dan de rust te bewaren...