Ricky Gervais: After Life komt voort uit angst mijn vrouw te verliezen

„Ik denk niet dat ik ooit eenzaam ben geweest”, zegt Gervais tegen de krant. After Life gaat over de rouwende weduwnaar en journalist Tony, die zijn vrouw is verloren aan kanker. Daardoor heeft hij mentale problemen en ziet hij het leven vaak somber in.

„Ik heb nooit aan depressie of wanhoop geleden, zoals Tony dat doet. Ik heb wel dingen gezien – als je zestig bent, heb je het nodige meegemaakt. Mijn ouders, een ander familielid, al mijn huisdieren en wat vrienden zijn allemaal overleden.”

(Tekst gaat verder onder de video.)

Angst

Gervais kan zich er niets bij voorstellen om ooit zijn partner te verliezen, zoals dat Tony wel overkomt in de serie. „Dat is het ergste wat me zou kunnen gebeuren. Dus het is een fantasie, fictie, maar het komt wel voort uit die angst.”

Het derde seizoen van de serie komt op 14 januari op Netflix. After Life is tot nu toe de meest gestreamde Britse serie wereldwijd.