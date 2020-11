Leontine Borsato gaat voor nieuwe look

„My first little pony bij @leontineborsato ...deze kameleon kan alles hebben... kort/lang... blond/bruin... rood/koper... glad/krul... voor mij is ze het voorbeeld dat je alles moet doen en proberen!”, schrijft Leco bij een foto van Leontine.

Ook bedankt hij haar. „Dank lieve @leontineborsato for being my #muse en best friend en inspirator!!!!”, aldus Leco.

Leontine en Leco zijn al decennialang goede vrienden. Zelf deelde hij een tijdje terug een foto van twintig jaar geleden van hen samen. „Over TBT gesproken... de persfoto van onze beautyshow „Style & Beauty”... 20 jaar geleden... toen al mijn bestie en nu nog steeds! Tijd staat je goed lieve @leontineborsato .. en ik ... ik had een babyface.... #friendsforever #barbie #ken.”