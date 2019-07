Kim Basinger protesteert tegen eten hondenvlees

„Het is traditie, maar ook tegen de rechten van dieren. Zuid-Korea is een dynamisch land en tradities kunnen snel veranderen”, zei Basinger hoopvol in de krant Chosun Ilbo.

De betogers hadden trouwe viervoeters bij zich die waren weggehaald uit fokkerijen om te voorkomen dat ze ergens als lekkernij op een bord zouden belanden. Vrijdag 12 juli was als actiedatum gekozen omdat die op de traditionele kalender geldt als een van de drie warmste dagen van het jaar. Tal van Koreanen eten dan hond, maar ook kippensoep, omdat ze geloven dat ze daardoor beter bestand zijn tegen de hitte. De andere hoogtijdagen zijn 22 juli en 11 augustus.

Ⓒ ANP