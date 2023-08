Voormalig The Kinks-lid John Gosling (75) overleden

„We zijn diep bedroefd door het nieuws van het overlijden van John Gosling”, schreef de band. „We sturen onze condoleances naar Johns vrouw en familie.” Dave Davies liet weten „diep geraakt te zijn” door het overlijden. „Hij was een vriend en leverde een belangrijke bijdrage aan de muziek van The Kinks tijdens zijn tijd bij ons.” Drummer Mick Avory herinnert Gosling als „een goede vriend en collega.” „Hij was een geweldige muzikant en had een fantastisch gevoel voor humor.”

The Kinks werden in de jaren zestig opgericht door Ray Davies en zijn jongere broer Dave Davies. Gosling sloot zich in 1970 aan en in 1978 verliet hij de band weer. Gordon Edwards nam het van hem over, totdat in 1979 Ian Gibbons bij de band kwam. De band scoorde hits met nummers als You really got me, Set me free en Sunny afternoon.