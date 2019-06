Bobby McFerrin ook in najaar naar Nederland

De zanger, die op 14 juli optreedt tijdens North Sea Jazz, staat op 7 november in Het Concertgebouw in Amsterdam. Dat heeft concertorganisator MOJO woensdag bekendgemaakt.

Het concert van McFerrin staat niet in het teken van een nieuw album; zijn laatste plaat verscheen in 2013. Wel komen zijn bekendste nummers voorbij. Kaartjes zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

De 69-jarige Amerikaan brak in 1988 door met zijn grootste hit Don’t Worry, Be Happy. Het is het eerste a-capellanummer in de geschiedenis dat een plekje in de top 40 wist te bemachtigen. In Nederland stond het nummer op de derde plek in de Single Top 100.