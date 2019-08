Pukkelpop is volledig uitverkocht

„Sold out” staat er te lezen op de website van Pukkelpop. Er zijn geen tickets meer beschikbaar voor Pukkelpop 2019. Door de grote vraag naar zaterdag- en zondagtickets had de organisatie nog beslist om 400 combitickets in te wisselen voor dagtickets. Ook die toegangskaarten zijn op de eerste officiële festivaldag dus de deur uit.

Pukkelpop mag de komende dagen rekenen op een vol huis met telkens 66.000 bezoekers op vrijdag, zaterdag en zondag. Voor de openingsavond behaalde Pukkelpop al een recordopkomst van meer dan 45.000 festivalgangers. Ook veel Nederlandse muziekliefhebbers reizen jaarlijks af naar dit festijn bij het Belgische Hasselt.

The Opposites

Op de eerste festivaldag vrijdag maken acts als White Lies, Franz Ferdinand, James Blake en Post Malone hun opwachting. Ook Nederlandse artiesten beklimmen het podium van het Belgische festival. Zo geeft Kraantje Pappie vrijdag een concert en is de Jeugd van Tegenwoordig er zaterdag te vinden. Bijzonder is dat The Opposites zondag het Dance Hall-podium afsluiten. Het rapduo, dat in 2014 uit elkaar ging, kwam afgelopen weekend voor het eerst weer samen op Appelsap, maar doet nu ook Pukkelpop aan. Gefluisterd wordt dat de mannen ook optreden op Lowlands, dat ook van vrijdag tot en met zondag plaatsvindt.

Naast Nederlandse artiesten en bezoekers is er dit jaar ook een Nederlandse uitklapbare energietoren te vinden. Deze GEM-tower werd als duurzaam alternatief ontwikkeld door onderzoekers van de TU Eindhoven en negen andere bedrijven. Op Pukkelpop vindt de eerste echte praktijktest plaats van de 21 meter hoge, uitklapbare toren met zonnecollectoren en een windturbine.