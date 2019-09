Ⓒ EO

Onvrede over werk, meer avontuur willen, twijfelen over je relatie. Eén op de vijf mannen krijgt tussen z’n veertigste en zestigste te maken met een midlifecrisis. In het nieuwe EO-programma Mannen in het wild pakt een groepje hun probleem aan met een expeditie in de afgelegen Italiaanse bergen. „Ik ben daar letterlijk stilgezet”, vertelt deelnemer Jan Arie van der Kolk.