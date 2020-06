Bob Dylan scoort Brits record met nieuwe album

De 79-jarige zanger is de oudste artiest ooit die de albumlijst aanvoert met nieuw eigen materiaal. Die eer stond voorheen op naam van Paul Simon, die in 2016 op 74-jarige leeftijd op de eerste plek stond met Stranger To Stranger. Ook is Dylan dankzij zijn negende nummer 1 de oudste mannelijke solo-artiest bovenaan de charts.

Ook in andere landen scoort Rough and Rowdy Ways, Dylans eerste album met origineel werk in acht jaar tijd. In Nederland kwam zijn 39e studioplaat ook binnen op de eerste plaats, de derde keer dat hij die positie wist te bekleden. In Duitsland leverde het de zanger zijn eerste nummer 1-notering op.

Het is nu afwachten hoe de Amerikaan het doet in eigen land. De plaat wordt volgende week pas verwacht in de Billboard 200. Naar verwachting scoort de zanger ook daar de eerste plaats, een positie die hij al meermaals wist te behalen.