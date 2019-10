’XIII’ van Kalvijn: stunt geslaagd, film een flop

Kalvijn, oftewel Kelvin Boerma, zag zijn droom in vervulling gaan. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Youtuber Kalvijn had een droom. Hij wilde in 24 uur een bioscoopfilm opnemen. Dat dat gelukt was, bleek al uit eerdere vlogs in zijn populaire serie Gekkenwerk, maar vanavond werd het resultaat XIII ook voor het eerst aan het publiek getoond. In de Amsterdamse bioscoop Pathé Arena was het een feestelijke gelegenheid waar Kalvijn samen met zijn vier gabbers en tevens medehoofdrolspelers hun opwachting maakten.