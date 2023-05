Huub van der Lubbe als Don Quichot in musical ’De man van La Mancha’

„Ik zag ’De man van La Mancha’ toen ik zestien was. De beste musical die ik ooit gezien heb. Na De Dijk wilde ik iets heel anders doen. Ze belden me voor de rol van Don Quichot. Daar hoefde ik niet over na te denken: heel graag!”, vertelt Van der Lubbe over zijn keuze. „Gelukkig zijn er altijd enkelingen die geen genoegen nemen met de wereld zoals die is. Idealisten die zich verzetten tegen de ‘normale’ gang van zaken met alle oorlog, ellende en onrecht. Vrouwen en mannen die voor gek worden verklaard om hun schijnbaar heilloze, onrealistische missies, maar niettemin blijven strijden. En zo de wereld beter maken. Zulke Don Quichots heeft de geschiedenis nodig. Nu misschien wel harder dan ooit.”

Cervantes

De musical is gebaseerd op het boek van Miguel Cervantes en speelt zich af in een gevangenis in het Sevilla van de 16e eeuw. De Inquisitie heerst genadeloos. De dichter Cervantes wordt met zijn medewerker in de kerker geworpen tussen armlastige gevangenen, die de nieuwelingen veroordelen tot het inleveren van al zijn bezittingen. Cervantes brengt, als vorm van verdediging, het verhaal van Don Quichot tot leven: een edelman die te veel ridderromans heeft gelezen en eropuit trekt, vergezeld van zijn buurman Sancho Panza, om grootse daden te verrichten.

Naast Huub van der Lubbe zijn onder meer Dragan Bakema (Sancho Panza), Lucretia van der Vloot, Stefan Rokebrand, David van Uuden en Doris Baaten in deze nieuwe productie van de Theateralliantie te zien. De première staat gepland op 17 december 2023 in het DeLaMar Theater in Amsterdam en is daarna nog in het hele land te zien.