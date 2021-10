Yorick van Wageningen wint door hem bekritiseerde filmprijs

Eind augustus maakte het Nederlands Film Festival (NFF) bekend dat er vanaf dit jaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren niet langer onderscheid zou worden gemaakt tussen acteurs en actrices. Een besluit waartoe het festival naar eigen zeggen was gekomen na overleg met de Dutch Academy For Film (DAFF).

De invoering van de genderneutrale acteerprijzen oogstte nogal wat kritiek. Ook van Van Wageningen, die in een woedende open brief schreef: ’De hele cultuursector is de afgelopen anderhalf jaar vermoord. Tienduizenden makers staat het water tot aan de lippen. Talent is vernietigd. En uitgerekend op dit moment nemen jullie zonder ledenraadpleging een beslissing op basis van buitengewoon geladen identiteitspolitiek waarvan je op je vingers kunt natellen dat die de komende tijd de discussie gaat beheersen.’

Yorick van Wageningen was zelf dan ook niet aanwezig in Utrecht om zijn prijs in ontvangst te nemen. Dat liet hij over aan Michael C. de Jong, de man die door hem in De veroordeling wordt vertolkt en die tegen wil en dank bekend werd als ’de klusjesman’ uit de Deventer Moordzaak. De Jong bedankte het filmteam en Van Wageningen voor hun inzet, die volgens hem bijdroeg aan zijn eerherstel en dat van zijn toenmalige echtgenote.