Rapper Juice Wrld voorspelde vroege dood

De Amerikaanse rapper Juice Wrld overleed zondag nadat hij onwel was geworden op het vliegveld van Chicago. De rapper, die eigenlijk ’jarad Anthony Higgins heet, hield er in zijn nummers al rekening mee dat hij jong zou sterven

In Legends rapt hij over rappers die op jonge leeftijd overlijden: „Wat is de 27 club? Wij komen niet verder dan 21.” Juice Wrld schreef Legends als eerbetoon aan rapper XXXTentacion, die in 2018 op 20-jarige leeftijd werd doodgeschoten. In de tekst lijkt Juice Wrld al te voorspellen dat hij zelf ook jong zou sterven. De rapper vierde een week voordat hij overleed zijn 21e verjaardag.

Juice Wrld brak vorig jaar door met het nummer Lucid Dreams, dat ook in Nederland een bescheiden hit was. De rapper heeft twee studio-albums uitgebracht.

