Gillisjes – alsnog – uit elkaar! Betekent ’scheiding’ van Peter Gillis ook kassa voor Nicolleke?

„In goede harmonie hebben Nicol en ik besloten uit elkaar te gaan”, liet Peter Gillis vrijdag weten. Ⓒ Talpa / Friso Keuris

De kogel is door de trouwkapel waar ze ooit zouden trouwen: Peter Gillis en zijn vriendin Nicol Kremers zijn uit elkaar. Ze blijven vrienden, maar hangt dat niet af van de vraag of uit elkaar gaan, voor Nicolleke, óók kassa is?