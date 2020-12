Recensie ’Meedogenloos’ Haat en wraak rond een farmaceut

Aangeslagen door de moord op haar mentor in Lissabon, waar ze als advocaat werkte, is Kirsten Hartogs teruggekeerd in Vlaanderen, in het huis van haar inmiddels overleden moeder. Ze heeft de moeder van haar vroegere kinderjuf Sandy (die lang geleden werd vermoord) beloofd zich in te zetten voor Sandy’s broer Nick, die van het doden van zijn vriendin Nadia wordt verdacht - de zogenoemde ’slaapwandelmoord’.