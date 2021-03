Donald Trump neemt het graag op tegen Meghan in 2024

Afgelopen weekend meldde de Daily Mail dat Meghan aan het netwerken geslagen is binnen de Democratische Partij en plannen heeft zich in 2024 kandidaat te stellen als de huidige president Joe Biden, die dan 82 is, besluit het bij één termijn te houden.

Trump deelde zijn mening over de vrouw van de Britse prins Harry. „Ik ben geen fan van haar. Ik vind het niet kunnen hoe ze over de koninklijke familie en de koningin praat. Ik ken de koningin, ik heb haar ontmoet en vind haar een geweldig persoon. En ik ben geen fan van Meghan.”

De hertogin van Sussex gaf eerder deze maand samen met haar man een interview aan Oprah Winfrey. Alhoewel ze de nodige kritiek hadden op ’het instituut’ en de familieleden van Harry, waren de twee wel positief over koningin Elizabeth. „Ik genoot altijd van haar gezelschap”, zei Meghan over het staatshoofd. „Ze was altijd heel warm en gastvrij.”