All Quiet on the Western Front wint meeste prijzen bij BAFTA’s

All Quiet on the Western Front werd onder meer verkozen tot beste film en won ook de prijs voor beste geluid en beste filmmuziek. De Duitse filmmaker Edward Berger won de BAFTA voor beste regisseur.

De films The Banshees of Inisherin en Everything Everywhere All At Once maakten met tien nominaties ook veel kans op een BAFTA. Uiteindelijk wonnen zij er respectievelijk vier en één. Elvis was negen keer genomineerd en won er uiteindelijk vier. Guillermo Del Toro’s Pinocchio won de prijs voor beste animatiefilm.

Acteurs

Austin Butler ging er vandoor met de prijs voor beste acteur voor zijn vertolking van Elvis Presley. Cate Blanchett (Tár) won de BAFTA voor beste actrice. De beste bijrollen (man en vrouw) waren voor Barry Keoghan en Kerry Condon, beiden voor hun rol in The Banshees of Inisherin. Emma Mackey won de BAFTA voor aanstormend talent.

De meest succesvolle film ooit op de BAFTA’s blijft Butch Cassidy and the Sundance Kid. Deze western uit 1969 met Robert Redford en Paul Newman won maar liefst negen beeldjes.