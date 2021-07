Hoogzwangere Maxime Meiland besmet met corona

„Ik heb slecht nieuws”, vertelt Maxime. „Helaas is corona hier ook uitgebroken in huis. Het is nu vooral uitzieken.”

Of er nog iemand van de familie Meiland positief is getest op het coronavirus, is niet bekend. De Meilandjes zijn net terug van een vakantie. Wellicht is Maxime dus niet de enige die het virus te pakken heeft.

Maxime is momenteel in verwachting van haar tweede kindje. Samen met haar partner Leroy verwacht ze in september een dochtertje.