Passie voor sneeuwruimen zou Jeremy Renner nu fataal kunnen worden

Door Paul Demeyer

In zijn films schiet hij vijandige vliegtuigen uit de lucht en stopt hij trucks met de hand. Maar in het echte leven is de Amerikaanse acteur Jeremy Renner (51) even kwetsbaar als iedereen. Zondag raakte hij zwaargewond toen hij sneeuw ruimde.