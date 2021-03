Operatie Ruud de Wild goed verlopen

Entertainment

Martien Meiland en Britt Dekker presenteren nieuwe spelshow

Martien Meiland en Britt Dekker gaan de nieuwe spelshow First & Last presenteren. De spelshow draait eens niet om wie de slimste, sterkste of snelste kandidaat is, in plaats daarvan zijn de deelnemers afhankelijk van hun inschattingsvermogen, timing en een portie geluk.