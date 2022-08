In opspraak geraakte Ezra Miller biedt Warner Bros excuses aan voor wangedrag

Ezra Miller

De meermaals in opspraak geraakte acteur Ezra Miller heeft de top van filmstudio Warner Bros excuses aangeboden. Volgens The Hollywood Reporter was Miller geschrokken van berichten dat de superheldenfilm The Flash, waarin de acteur de hoofdrol speelt, compleet geschrapt zou kunnen worden. De studio was naar verluidt gaan twijfelen over de release van de film vanwege de commotie die over de acteur is ontstaan.