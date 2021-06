Jill Biden siert cover Amerikaanse Vogue

Op de cover draagt Biden een donkerblauwe jurk van Oscar de la Renta met bloemenpatroon. De oorbellen zijn van het luxueuze merk Tiffany & Co. Op andere foto’s bij het interview in het tijdschrift staat haar man Joe, maar ook haar kleinkinderen Naomi, Finnegan, Hunter, Maisy en Natalie. Op meerdere foto’s houden Joe en Jill elkaar liefdevol vast.

In het interview vertelt Biden ook over haar kledingkeuze. „Ik kies graag uit een diverse groep ontwerpers. Toen ik mijn inauguratie-outfits aan het plannen was, is dat een van de dingen die ik echt meenam in mijn keuzes”, vertelt Biden, die zegt graag veel jonge, opkomende en diverse ontwerpers te dragen.

Fishnet gate

Biden trekt zich echter weinig aan van de kritiek die ze krijgt op haar kleding. „Oh, geweldig”, zegt ze cynisch, wanneer de interviewer haar wijst op het feit dat er een Instagramaccount is dat alle kledingkeuzes van de first lady volgt. „Het verbaast me nogal hoeveel commentaar er is op wat ik draag of hoe mijn haar zit.”

Daarmee verwijst ze ook naar de zogenoemde ’fishnet gate’ die ontstond nadat de presidentsvrouw een visnetpanty had gedragen, die volgens veel mensen veel te jeugdig voor haar zou zijn. „Het is verbazingwekkend hoeveel mensen aandacht besteden aan elk klein detail. En het was geen visnet. Het was geen kant. Het was gewoon een hele mooie panty.”

Biden is niet de eerste first lady die op de cover van het prestigieuze modeblad staat. Zo stond voormalig first lady Michelle Obama meerdere malen op de voorkant van het blad. Ook Kamala Harris, de vicepresident, sierde de cover. Melania Trump, de vrouw van voormalig president Donald Trump, heeft echter nooit op de cover gestaan.