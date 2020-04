VIDEO: Prinses Irene deelt persoonlijke boodschap

De zus van prinses Beatrix begint haar video door te stellen dat we tijdens de coronacrisis veel bezig zijn met angst. „Angst voor de dood. Van een ander die je liefhebt, voor je eigen dood, voor het lijden daaromheen. Angst voor de economische rampspoed. Het is moeilijk om door die overheersende angst heen te kijken naar het grotere geheel, en hoe het straks moet na de crisis.”

Door de coronacrisis hebben we ook aan den lijve ondervonden hoe verbonden we met elkaar zijn, stelt de 80-jarige prinses. „Met elkaar, de dieren, de bossen, de planten, de elementen.” We zouden in de toekomst met meer respect, dankbaarheid en bescheidenheid voor de natuur moeten leven. Mensen hebben de natuur nu namelijk te veel onder druk gezet, volgens de prinses. „Met alle gevolgen van dien. De aarde kent geen oordeel, maar reageert op onze verregaande en onnatuurlijke handelingen jegens haar.”

Dankbaarheid

We zouden na de crisis wat haar betreft dan ook bewust moeten nadenken over onze keuzes. „Hoe wilt u dat de wereld eruit ziet na de crisis?”, vraagt de prinses zich af. „Wat koop je? Wat doe je? Wat laat je? Hoe wil je je vakanties doorbrengen in de toekomst? Deze keuzes lijken klein maar hebben allemaal gevolgen voor het leven op aarde.”

Prinses Irene eindigt haar betoog met de stelling dat we angst moeten omzetten in liefde en dankbaarheid. „Dankbaarheid voor de bossen, die zuurstof geven aan al het levende. Liefde voor de bloeiende meidoorn. Voor al dat bloeit, vliegt, kruipt, zwemt. Laat liefde je innerlijke drijfveer en kompas zijn. Leef bewust.