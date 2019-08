Sylvia Witteman stopt voorlopig met Twitter

„Zo, jongens, het is hier echt niet meer leuk, ik ben voorlopig weg”, laat de schrijfster weten. „Voor alle aardige mensen (en dat zijn er gelukkig heel veel): ik blijf bereikbaar per DM. Voor de rest: veel plezier nog met elkaar dood pesten.”

Witteman heeft bijna 160.000 volgers. De schrijfster lag de laatste tijd een paar keer flink onder vuur, onder meer toen ze een opmerkelijke uitspraak in een interview in de Volkskrant deed. „Een heleboel mensen zijn dol op hun labrador terwijl ik denk: dan kun je net zo goed iemand met het syndroom van Down in huis nemen.” De schrijfster nam later afstand van de quote en zei het niet zo bedoeld te hebben.

Brett Kavanaugh

Eerder raakte Witteman ook in opspraak toen zij op Twitter reageerde op de vrouwen die Brett Kavanaugh, de conservatieve rechter die was voorgedragen voor het Amerikaanse hooggerechtshof, betichtten van seksueel wangedrag. Een van de drie vrouwen die zeggen dat hij hen aangerand heeft, stelt dat Kavanaugh in de jaren tachtig tijdens een drankspelletje zijn broek omlaag deed en zijn penis voor haar gezicht hield.

„Je doet mee aan een drankspelletje in een studentenhuis en je bent geschokt als je een lul te zien krijgt”, aldus de schrijfster. „Ik zou geschokt zijn als ik géén lul te zien kreeg.” De opmerking van Witteman kreeg zeer gemengde reacties.