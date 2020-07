Ex Lisa Marie Presley eist voogdij na dood zoon

In rechtbankdocumenten die in handen zijn van The Blast stelt de gitarist dat hij vreest dat Presley zal terugvallen op drugs en alcohol om de zelfmoord van haar zoon vorige maand te verwerken. Ook meent hij dat de veiligheid van zijn 11-jarige dochters in het geding is omdat Benjamin een wapen gebruikte om zijn leven te beëindigen. „Er was in ieder geval één wapen aanwezig in het huis op het moment van haar zoons zelfmoord en het is niet duidelijk waar dat was opgeborgen en of Finley en Harper dat hadden kunnen vinden.” Hij beweert ook dat na de dood van Benjamin, de kans groter is dat zijn dochters ook zelfmoord overwegen.

Opvallend genoeg laat Lockwood weten dat alhoewel de omstandigheden het zouden rechtvaardigen dat hij de volledige voogdij over zijn dochters krijgt, hij die graag voor de helft zou delen met zijn ex. Nu heeft Presley voogdij over de tweeling en Lockwood bezoekrecht.

De ruzie tussen Presley en Lockwood duurt al vier jaar. De twee hebben elkaar over en weer beschuldigd van verslavingen en het tegen elkaar opzetten van de kinderen. De kinderbescherming plaatste de twee meisjes daardoor enige tijd bij hun oma, Priscilla Presley. De voogdijzaak komt op 3 augustus voor in een rechtbank in Californië.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113 of kijk op www.113.nl