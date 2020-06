Cirque du Soleil hangt aan zijden draadje

Omdat door de coronamaatregelen de shows niet konden doorgaan, is Cirque du Soleil in grote financiële problemen gekomen. Het in 1984 opgerichte gezelschap is nu bezig met een financiële herstructurering met bestaande aandeelhouders.

Daarbij worden bedrijfsbezittingen overgenomen in ruil voor geld. Daarnaast verstrekken sponsoren, waaronder de overheid van de Canadese provincie Quebec, 300 miljoen dollar aan financiële middelen aan Cirque du Soleil. Het is de bedoeling dat er een doorstart wordt gemaakt.

Wereldwijd speelden er 44 shows van het succesvolle productiehuis, waarvan zes in Las Vegas. Sinds half maart liggen alle voorstellingen stil vanwege de corona-epidemie. Cirque du Soleil had eind maart om die reden al 95 procent van de werknemers ontslagen. De schuldenlast bedraagt zeker 900 miljoen dollar.

Cirque du Soleil bestaat al meer dan dertig jaar en is een van de meest succesvolle productiehuizen in de sector ter wereld. Het faillissement betekent een grote klap voor Las Vegas. Bij de zes shows die in de stad in Nevada te zien zijn werken meer dan 1.300 mensen.