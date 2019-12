Jonathan Demoor vertolkt hoofdrol in musical Waitress

Waitress vertelt over een serveerster die verliefd wordt op de knappe nieuwe dokter die in haar stad belandt. De Vlaamse ster speelt de rol van dokter Pomatter. Het stuk is vanaf september 2020 in de Nederlandse theaters te zien. „Ik hou van voorstellingen waarin alles samenkomt”, vertelt hij. „Verhalen met een hart en prachtige muziek die ook nog eens iets vertellen. Kinky Boots nu en volgend jaar Waitress vallen voor mij ook in die categorie. Het zijn verhalen waarin hele mooie thema’s zitten, maar die tegelijkertijd ook niet te zwaar aanvoelen. Ze vertellen over mensen die hun eigen stukje geluk proberen te vinden op deze wereld; het lijkt een heel basale behoefte, maar het is een van de moeilijkste dingen in het leven.”

De 32-jarige acteur kijkt er erg naar uit om samen te mogen werken met Willemijn Verkaik. „Zij is een grootmacht binnen de musicalwereld”, prijst hij. „Ik ken haar wel enigszins; haar man speelde als muzikant mee in het orkest van Charley, ze is een paar keer komen kijken. Het is een ontzettend leuke, lieve vrouw. Het is zo’n raar idee dat zij jarenlang op Broadway en West End heeft gespeeld, en dat ik nu opeens naast haar mag staan.”

Moerstaal

Demoor woont en werkt inmiddels bijna tien jaar in Nederland. „Ik heb er hard aan moeten werken om mijn Vlaamse accent af te leren. Maar ik heb er nooit spijt van gehad; anders had ik bijvoorbeeld niet Erik Hazelhoff Roelfzema in Soldaat van Oranje kunnen spelen. Producent Erwin van Lambaart zei bij mijn allereerste rol in Next to Normal: ’Jonathan, jij gaat deze rol spelen, maar ik wil wel dat je Nederlands gaat leren spreken.’ Ik ben hem daar nog altijd dankbaar voor.”

Natuurlijk droomt Demoor ook wel eens van rollen op Broadway of West End. „Maar ik heb hier in Nederland vooralsnog nooit om werk verlegen gezeten. En ik vind het oprecht juist heel erg fijn om in het theater in mijn moerstaal te kunnen spelen. In de taal die je zoveel beter afgaat, is het gemakkelijker om je rollen eigen te maken; zo goed als in het Nederlands, zal ik misschien in het Duits en Engels nooit worden. Ik heb overigens wel veel respect voor mensen die dat wél onvoorwaardelijk doen en zo veel verder weg gaan wonen; het is toch een hele onderneming om je leven overhoop te gooien en jezelf aan familie en vrienden te onttrekken, ik kan toch binnen anderhalf uur weer thuis zijn om te gaan voetballen met mijn neefjes.

De eerste kaarten voor Waitress zijn vanaf dinsdagochtend te koop.