’Britse tabloids schuldig aan verstoorde relatie vader Meghan’

Meghan en haar vader zouden een zeer goede verhouding hebben gehad gedurende haar kindertijd en bleven close met elkaar totdat de Britse media zich drie jaar geleden aan hem opdrongen. Dat resulteerde ondermeer in interviews waarin vader Markle zich nogal openlijk over zijn dochter uitliet. Ook liet hij zich ertoe verleiden foto’s te maken waaruit moest blijken dat hij zich ’klaarmaakte voor het koninklijke huwelijk’, waar hij uiteindelijk niet bij aanwezig was. De foto’s waren in scène gezet en Markle kreeg er bovendien voor betaald.

Sindsdien liggen vader en dochter overhoop met elkaar. Meghan klaagt de krant Mail On Sunday nu aan omdat het medium een handgeschreven, persoonlijke brief van haar aan vader Thomas zonder haar toestemming gepubliceerd zou hebben.

The Mail wil nu bewijzen zien van de hertogin dat ze haar vader jarenlang financieel heeft onderhouden, zoals door haar juridische team beweerd wordt.