Walking Dead-ster over fanatieke fans: ’Tandafdruk stond in mijn huid’

„Ik was vooral bekend uit kleine films, alleen de coole mensen kenden me”, grapt de acteur over zijn tijd voor de start van de zombieserie in 2010. Zijn personage Daryl Dixon werd geïntroduceerd in de derde aflevering en was gelijk immens populair. „Ik was meteen de favoriet van heel veel fans, en daardoor ineens heel bekend. Dat zette mijn leven op zijn kop.”

The Walking Dead staat bekend om zijn fanatieke fanschare. Alhoewel de kijkcijfers van de serie de laatste jaren teruglopen, zijn de acteurs nog altijd graag geziene gasten op conventies, waar fans uren in de rij staan voor een foto of zelfs alleen een plekje in de zaal. Op een van die evenementen werd Reedus zelfs door een fan gebeten. „Haar tandafdruk stond in mijn huid, door m’n kleren heen. Ze werd weggevoerd maar had zelf geen idee wat er was gebeurd. De beveiligers moesten haar vertellen: mevrouw, u heeft Norman gebeten.”

Haten

Ook collega Jeffrey Dean Morgan is de heftige reacties van fans wel gewend. Hij speelt sinds 2016 personage Negan, die nogal wat dood en verderf zaaide in zijn eerste jaren in de serie. Zo sloeg Negan in 2016 ter ontsteltenis van vele fans om Daryl te straffen oudgediende Glenn dood. „Nog steeds als we ergens zijn en Norman zegt iets aardigs over mij, of we poseren samen voor een foto, is er altijd wel een fan die tegen hem roept: ben je Glenn soms vergeten?”

Alhoewel Negan zijn leven lijkt te hebben gebeterd, weet Morgan niet of hij de trouwe kijkers daar ooit helemaal van kan overtuigen. „Ik denk niet dat ze Negan ooit zullen vergeven, sommige fans zullen hem altijd blijven haten. Maar ik vind het in ieder geval interessant om een personage te spelen dat tot bepaalde inzichten is gekomen. Dat is toch waar de serie om draait: wat de extreme omstandigheden van iets als een zombieapocalyps met mensen doet.”

’Oude lul’

De cast van The Walking Dead kent veel wisselingen. Reedus en Morgan namen vorig jaar afscheid van hoofdrolspeler Andrew Lincoln, dit seizoen volgt collega Danai Gurira. „Ik mis heel veel van mijn oud-collega’s, maar het is ook wel mooi dat er daardoor steeds vers bloed bijkomt”, aldus Reedus. Daar kleeft wel één nadeel aan, lacht de 51-jarige acteur. „Al die nieuwe collega’s zijn guppy’s! Toen ik begon bij The Walking Dead voelde ik me een jonge kerel. Nu meer een oude lul.”

The Walking Dead gaat maandagavond weer van start op Fox.