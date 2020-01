Hartverscheurend verslag uit Aleppo ✭✭✭✭✭

Intussen ging haar eigen leven door: ze werd verliefd, trouwde en kreeg een prachtige dochter. For Sama is voor haar.

De voor een Oscar genomineerde documentaire For Sama is meer dan een getuigenis van de oorlogsgruwelen is Aleppo. Het is ook een uiterst persoonlijke verantwoording van de keuzes die Waad Al-Kateab en haar man Hamza maakten én een intiem portret van hun samenzijn, dat met elke bominslag tot een fataal einde kan komen.

Hamza is een jonge arts die met een aantal medestanders een ziekenhuis begint wanneer de opstand tegen het dictatoriale bewind van Bashar al-Assad tot steeds meer bloedvergieten leidt. Waad documenteert die gedreven inspanningen, de (galgen)humor en de schokkende realiteit van dood en verlies. Hun liefde bloeit op te midden van de ellende. Dochter Sama komt ter wereld in een belegerde stad, waar burgers en zelfs ziekenhuizen het doelwit zijn. Oorlogsmisdaden die de opstand moeten breken.

Juist het gebrek aan afstand – ook tijdens hartverscheurende momenten in het ziekenhuis - is daarbij de grote kracht van For Sama. Waad Al-Kateab en co-regisseur Edward Watts maken ons op een confronterende manier deelgenoot van de strijd om te overleven die in Aleppo is gevoerd en maakt die invoelbaar. Zo doordringt deze aangrijpende documentaire ons op niet mis te verstane wijze van een menselijke tragedie, waar de rest van de wereld meer boodschap aan zou moeten hebben.