Vriendschap met een bittere afdronk

Alex (Matteo van der Grijn) met op de achtergrond drie van zijn vrienden. Ⓒ Foto Annemieke van der Togt

Na Wijn is het nu de beurt aan Cocktails. Philip Walkate heeft wederom een gloednieuw tragikomisch stuk afgeleverd over vriendschap. Over de mooie kanten ervan, maar zeker ook de knelpunten. Maar dit keer lijkt de schrijver zich toch ietwat in zijn eigen verhaal te hebben verslikt.