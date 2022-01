VI Vandaag zakt in tweede uitzending onder miljoen kijkers

In VI Vandaag nemen Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee met één of twee andere gasten aan een tafel allerlei onderwerpen door. Het drietal maakte voorheen het programma Veronica Inside, waarin zij aan een tafel doorgaans over voetbal spraken, maar ook allerlei andere onderwerpen voorbij kwamen. Derksen stelde zelf maandag in de uitzending dat hij niet zag "wat er veranderd is" in het nieuwe programma. Ook zei hij tevreden te zijn met zijn ’trouwe aanhang’, pakweg een half miljoen kijkers.

Concurrent Beau trok op RTL4 909.000 kijkers, NPO-show Op1 bleef steken op 741.000 kijkers.

De best bekeken programma's van de dinsdag waren, traditiegetrouw, het NOS Journaal van 20.00 uur (bijna 2,2 miljoen kijkers), De Slimste Mens (1,9 miljoen kijkers) en het Half Acht Nieuws van RTL 4 (1,6 miljoen kijkers).