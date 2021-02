Game of Thrones-koppel Kit Harington en Rose Leslie voor het eerst ouders geworden

Hun vertegenwoordiger laat aan E! News weten dat Kit en Rose ’heel, heel gelukkig’ zijn. Verdere details over het jongetje, zoals zijn naam of wanneer hij geboren is, zijn niet bekend gemaakt.

Vorig jaar september maakte Rose tijdens een fotoshoot voor Make Magazine bekend dat ze in verwachting was. „Ik vind het geweldig om zwanger te zijn”, vertelde ze later aan The New York Post. „Ik kan niet wachten om het nieuwe lid van onze familie te ontmoeten!”

De twee acteurs leerden elkaar kennen op de set van hitserie Game of Thrones. Leslie speelt daarin de rol van Ygritte, terwijl haar man de hoofdrol heeft en in de rol van Jon Snow kruipt. In 2018 gaven zij elkaar het jawoord in het ouderlijk huis van Leslie, een kasteel in Schotland.