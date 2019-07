Onthullingen ex-callgirl over Wayne Rooney en getrouwde acteur

De brieven waarin het verwijderen van de naam werd afgedwongen, komen van een Brits advocatenkantoor met kantoren in Londen en New york. Eerder stond het kantoor prinses Diana bij tijdens haar echtscheiding. Uitgevers van het boek, getiteld A Man’s World, voelen zich door de brieven gedwongen de naam van de grote tv-ster uit het boek te halen, meldt The Sun. De autobiografie zou vrijdag in de winkels hebben moeten liggen, maar dat zal nu komende week worden. Digitaal is het boek via Kindle al wel te lezen.

Helen Wood wil de tv-acteur ’die zijn imago als familieman uitbuit’ er niet mee weg laten komen Ⓒ Instagram

De voormalige callgirl, de 42-jarige Helen Wood, vertelt in het boek ook over haar ontmoetingen met Wayne Rooney en andere spelers van Manchester United. Verder noemt ze in het boek een Britse bokser, een realityster en in eerste instantie dus ook de bewuste getrouwde acteur. Maar de naam van die laatste is nu verwijderd.

’Imago als familieman’

Hoewel zijn identiteit in Amerika wel bekend zou zijn, geldt er volgens de krant in Engeland een bepaalde privacyregelgeving waar hij zich op heeft kunnen beroepen om zijn anonimiteit te beschermen. Helen zou overwegen om de juridische strijd aan te gaan, waarbij ze de opbrengsten van het boek wil gebruiken om de procedure te bekostigen.

„Ze is boos”, vertelt een bron. „Ze denkt dat hij zogenaamd gerechtigheid ’koopt’ en dat de rechtbanken bevooroordeeld zijn, in het voordeel van rijke mannen die vrouwen als haar zo het zwijgen kunnen opleggen. Ze wil zijn naam echt naar buiten brengen, omdat ze hem zo hypocriet vindt; hoe hij profiteert van zijn imago als familieman.”

Naast de tv-acteur is ook topvoetballer Wayne Rooney een dankbaar onderwerp in het boek. Met hem zou Helen in juli 2009 een trio hebben gehad, samen met collega-call girl Jenny Thompson. Volgens haar had Rooney ook affaires met een tandartsassistente en met een prostituee die zich als schoonmaakster zou hebben voorgedaan om zo de huizen van de voetbalspelers binnen te komen. Die onthullingen zouden op zijn huwelijk met Coleen Rooney, dat in 2008 plaatsvond, ook een zware wissel kunnen zetten; die stond namelijk al onder hoogspanning na eerder wangedrag van de voetballer.