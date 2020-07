Ajacied David Neres vader geworden

„Hope Winona Neres, welkom mijn engel”, schrijft David bij een foto van zijn pasgeboren dochtertje in de armen van zijn vriendin, Kira Winona. Het Duitse topmodel en de 23-jarige Braziliaan maakten in februari bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje.

Het stel ontving felicitaties van onder anderen Ajacieden Klaas-Jan Huntelaar, Edson Álvarez en Daley Blind, en oud-ploeggenoten Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Siem de Jong.

De komst van Hope Winona had voor de behendige buitenspeler niet op een beter moment kunnen komen. David speelde in november 2019 zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers en noemde het afgelopen halfjaar de moeilijkste de zwaarste periode uit zijn voetbalcarrière.