Ⓒ RTL

The voice of Holland is vrijdag met het elfde seizoen begonnen en het knalde meteen. Dat kwam mede door de nieuwe coach Jan Smit. Hij zorgde voor nieuw bloed in de show, maar ging niet meteen voluit. In al zijn keuzes was hij afwachtend. Toch denk ik dat het hem lukt om een eigen kleur aan de show te geven.