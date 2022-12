Zevende Toon Hermans Prijs in Sittard uitgereikt aan Jochem Myjer

Myjer (45) kreeg de prijs, een replica van een bronzen profiel van Toon, wegens zijn unieke bijdrage aan het levend houden van de ideeën van Toon. Toons biograaf Jacques Klöters prees Myjer, omdat hij - zoals hij zei - net als Toon uit niets iets weet te maken. „Dat zijn er maar weinig”, zei hij.

Myjer imiteerde als dank de grote komiek uit Sittard. ” ’T is een mooie avond, vindt u niet, een knotsgekke avond, dames en heren. Het is een imitatie, maar ik heb er niks mee. Ik vind ’t een jongen van niks, die Jochem, en dan krijgt hij ook nog mijn prijs!” Om vervolgens Toons lied „Ik ben zo blij, blij, blij” te zingen.

Tijdloos

De liedjes van Toon zijn volgens zijn biograaf Klöters tijdloos. „Toon heeft nooit iets actueels gehad, heeft altijd naar het hart toe gezongen in eenvoudige woorden”, zei hij. „Hij wilde met zijn liedjes eigenlijk zijn moeder troosten.”

Die troost ervaren talloze mensen, weet ook Myjer, al sinds zijn jeugd gefascineerd door Toon. Een cabaretier die niet alleen volle zalen deed schudden van het lachen, maar ook genereus met liefde en troost strooide. „Juist dat is in deze tijd onwaarschijnlijk belangrijk”, aldus Myjer. „Ik vind het belangrijk om vrolijkheid de wereld in te sturen.”

Verjaardag

De prijs werd de afgelopen 20 jaar maar zes keer uitgereikt. De zevende keer ging die dus naar Jochem. De eerste prijs ging in 2002 naar Mini en Maxi, vervolgens naar André van Duin, de gemeente Sittard en Benny Ludemann. Aan Paul van Vliet en Freek de Jonge werd de prijs 2016 overhandigd in Koninklijk Theater Carré tijdens de nationale hommage aan Toon Hermans bij zijn honderdste geboortedag.

De prijs is ingesteld door de Stichting Toon Hermans, ingesteld kort na zijn overlijden in 2000. De uitreiking in Toons geboortestad Sittard vond plaats tijdens de eerste verjaardag van het Toon Hermans Theater, op de verjaardag van Toon.

Mediteranee

Naast de uitreiking van de Toon Hermans Prijs vertolkten onder meer Renée van Wegberg, Lissa Meyvis, Warre Borgmans en Cyrille Niël de mooiste liedjes van Toon. Onvergetelijke pareltjes zoals Mediterranée, Sien laat eens Sien (hoe mooi je bent), Mien waar is mijn feestneus (de hele zaal zong mee) en Vader gaat op stap.