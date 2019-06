Duncan kan compliment Madonna amper geloven

„Ik vraag me af of ik vanochtend wel wakker ben geworden... omdat mensen me berichtjes sturen dat Madonna zegt dat ik ’cute’ ben en een goede stem heb. Droom ik?”, twittert de Arcade-zanger vrijdag.

De Queen of Pop, die een flink bekritiseerd optreden gaf tijdens het Eurovisiesongfestival, was in een interview met Het Parool positief over de songfestivalwinnaar. Erg bijzonder, vindt Duncan.

Over het optreden van Madonna tijdens het liedjesspektakel in Tel Aviv werd flink geklaagd. De wereldster bracht haar hit Like a Prayer niet helemaal zuiver ten gehore. Zelf was de 60-jarige Madonna wel enthousiast.